Украина, Молдова и Грузия начнут координировать работу над перспективой членства в ЕС

Государства ассоциированного трио в рамках Восточного партнерства – Украина, Молдова и Грузия – впервые договорились о сотрудничестве на пути к членству в ЕС.

Об этом говорится в документе, подписанном лидерами трех стран, согласованном в среду в Брюсселе.

Комментированный украинский перевод документа с разъяснением его положений опубликовала "Европейская правда".

Президенты Украины и Молдовы, а также премьер-министр Грузии согласились с необходимостью "усиления координации по вопросам, представляющим общий интерес, включая признание Европейским Союзом европейской перспективы Ассоциированного трио"

До сих пор подобного механизма не было, в том числе из-за нежелания Кишинева поднимать чувствительный для ЕС вопрос перспективы членства.

Впрочем, в этом документе Молдова дала согласие на то, чтобы совместно требовать этого у Брюсселя.

"Мы подтвердили нашу решимость, подкрепленную сильной волей наших народов, действовать для получения членства в Европейском Союзе. В этой связи мы призываем Европейский Союз поддержать суверенный выбор наших государств вместе со всеми соответствующими шагами, предпринятыми нами по направлению европейской интеграции, и признать европейскую перспективу Грузии, Республики Молдова и Украины", - говорится в документе.

Ранее Владимир Зеленский заявил в Брюсселе, что "Ассоциированное трио" должно стать новой волной расширения ЕС. Министр Дмитрий Кулеба отметил, что уже четверть стран ЕС официально поддерживают вступление Украины в Евросоюз.

Подробнее о том, что представляет собой Восточное партнерство, зачем его создали и почему в нем все же остается интерес для Киева – смотрите в коротком объясняющем видео ЕвроПравды.