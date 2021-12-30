Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Чехия со сменой правительства войдет в группу самых мощных "друзей Украины" - посол

Четверг, 30 декабря 2021, 09:46

Посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис видит основания ожидать, что с приходом к власти нового правительства поддержка Чехией Украины заметно усилится до уровня стран, которых сейчас называют самыми большими друзьями Украины.

Об этом он сказал в комментарии "Европейской правде" на полях конференции глав зарубежных миссий Украины, которая проходила 21-22 декабря в Гуте.

"У меня есть все основания говорить о том, что в 2022 году поддержка Чехией Украины усилится если не в разы, то очень мощно... Я ожидаю, что Чехия в 2022 году присоединится к той группе государств ЕС, которые являются ближайшими адвокатами и партнерами Украины. Это будет, по уровню поддержки, примерно на уровне стран Балтии и Скандинавии", – рассказал Евгений Перебыйнис.

По его словам, речь идет в том числе о готовности поддерживать самые амбициозные стремления Украины – о членстве в ЕС и НАТО.

"Самые амбициозные ожидания Украины в вопросах членства в НАТО – они об этом говорят открыто: не "интеграцию", "приближение", а членство Украины в НАТО – это правительство будет поддерживать. Это правительство будет поддерживать членство Украины в Евросоюзе, конечно, при условии выполнения нами всех необходимых условий", - отметил посол.

Напомним, 17 декабря президент Чехии Милош Земан после длительного выжидания все же назначил членов нового правительства, возглавляемого премьер-министром Петром Фиалой.

Об итогах года и ожиданиях украинских послов от 2022 года, а также о том, как поздравляют с Рождеством и Новым годом в разных странах, смотрите в видео ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Чехия Украина-НАТО МИД
powered by lun.ua

Статьи

30 лет британской поддержки: что Лондон гарантирует Украине для защиты от РФ

Мы вместе с партнерами готовим скоординированные санкции, чтобы нанести серьезный ущерб интересам и экономике России.
30 декабря 2021 — Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании, для ЕвроПравды

Свобода слова довела до раскола: почему президент Польши пошел на конфликт с партией власти

Анджей Дуда неожиданно ветировал скандальный законопроект, очень важный для правящей партии. Какие последствия будет иметь раскол между ПиС и президентом? (укр.)
29 декабря 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Обмануть Путина: как Лукашенко меняет конституцию и какие последствия это будет иметь

Зачем Лукашенко пошел на переписывание конституции? И какие сигналы он тем самым послал белорусам, России, Западу и Украине? (укр.)
28 декабря 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда