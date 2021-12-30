Италия анонсировала "локдаун для непривитых" до конца марта

Правительство Италии анонсировало масштабное усиление ограничений для граждан, которые не привиты от коронавируса и не переболели, с 10 января и до 31 марта.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Corriere della Sera.

С этого дня допуск в большинство заведений будет возможен только для тех, кто получил полный курс прививки или недавно переболел. Такое требование распространяется в том числе на размещение в гостиницах, допуск в метро, ​​поезда и на авиарейсы, горнолыжные подъемники, легальное участие в празднованиях, как свадьба.

Вдобавок, до конца января запрещаются любые вечеринки и концерты, независимо от формата мероприятия. Хотя никто не будет проверять проведение собраний в частных помещениях, встреч большими компаниями рекомендуют избегать.

В транспорте и общественных заведениях также становится обязательным использование не любой маски, а респиратора FFP2. В заведениях, не являющихся ресторанами или барами, запрещается употребление пищи и напитков.

В спортивных заведениях в помещениях будет разрешено заполнять пространство не более чем на 35% плановой вместимости, на улице – до 50%.

В то же время, несколько ослабили требования по самоизоляции в случае контакта с подтвержденным больным: люди, переболевшие менее 4 месяцев назад или получившие вторую дозу вакцины не более 4 месяцев назад, не должны оставаться на карантине, но обязаны носить маску вне дома. следующие 10 дней и сделать тест, если у них симптомы. Невакцинированные должны оставаться на самоизоляции 10 дней.

В Министерстве внутренних дел предупредили, что в новогодний вечер усилят контроль в популярных местах и ​​кварталах с большой концентрацией ресторанов и клубов, чтобы не допустить больших собраний.

Напомним, в среду 29 декабря в Италии с 60 млн населения сообщили о 98 тысячах новых заражений коронавирусом, что является новым максимумом за все время эпидемии. Еще 25 декабря рекордным был показатель 54 тысячи.