Германия закрывает половину из шести своих АЭС

Германия в пятницу закрывает половину из шести своих все еще действующих атомных электростанций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Решение постепенно отказаться от ядерной энергетики и перейти от ископаемого топлива к возобновляемой энергии впервые было принято левоцентристским правительством Герхарда Шредера в 2002 году.

Его преемница Ангела Меркель отменила свое решение продлить срок эксплуатации немецких атомных станций после катастрофы на Фукусиме в Японии в 2011 году и установила 2022 как последний срок для их закрытия.

Три реактора, которые сейчас закрываются, были впервые введены в эксплуатацию в середине 1980-х годов. Вместе они снабжали электроэнергией миллионы немецких домохозяйств на протяжении почти четырех десятилетий.

Одна из электростанций - Брокдорф, расположенная примерно в 40 километрах северо-западнее Гамбурга на реке Эльбе - стала особым центром антиядерных протестов, разгоревшихся Чернобыльской катастрофой 1986 года.

Остальные две АЭС – Гронде, примерно в 40 километрах к югу от Ганновера, и Грундремминген, в 80 километрах к западу от Мюнхена.

В Германии уже звучали призывы пересмотреть решение о прекращении использования ядерной энергии, поскольку действующие электростанции уже производят относительно мало углекислого газа. Сторонники атомной энергии утверждают, что они могут помочь Германии достичь климатических целей по сокращению выбросов парниковых газов.