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Косово объявило персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН

Пятница, 31 декабря 2021, 16:21

Власти Косово объявили персоной нон грата российского сотрудника Миссии ООН в Косово и Метохии (МООНК, UNMIK).

Как сообщает "Европейская правда", об этом написала на своей странице в Facebook министр иностранных дел Доника Гервалла.

"По предложению премьера Косово Альбина Курти сегодня я приняла решение об объявлении персоной нон грата российского сотрудника UNMIK в Косово из-за его вредной деятельности, нарушающей национальную безопасность", - написала Гервалла.

Она заявила, что власти Косово "по-прежнему преданы борьбе с пагубным влиянием Российской Федерации и ее спутников в регионе, стремящихся подорвать достижения Косово и наших партнеров, прежде всего США, НАТО и ЕС".

"Республика Косово будет продолжать еще теснее сотрудничать со своими международными союзниками, особенно с американцами, европейцами и НАТО, чтобы помешать любым дестабилизирующим усилиям Российской Федерации в нашем регионе. Решимость и путь Республики Косово к членству в НАТО, ЕС, а затем и ООН необратимы", – добавила Гервалла.

Напомним, в октябре президент Косово Виса Османи объявила персоной нон грата двух российских дипломатов из посольства России в Сербии в Приштине.

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Косово Россия
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