Беларусь запретила ввоз товаров из ЕС, США и Британии в ответ на санкции

Правительство Беларуси запретило ввоз на территорию страны ряда товаров из государств, применяющих санкции против режима Александра Лукашенко.

Соответствующее заявление размещено на сайте МИД Беларуси, пишет "Европейская правда".

"Правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета на ввоз на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции. Соответствующее постановление будет подписано в кратчайшие сроки", - говорится в заявлении.

Белорусское правительство намерено принять "необходимые меры для насыщения внутреннего рынка аналогичными товарами из дружественных стран".

Также сообщается, что будут предприняты шаги в отношении авиаперевозчиков из стран Европейского Союза и Великобритании в ответ на санкции против белорусской авиационной отрасли.

Кроме того, расширены списки лиц, чей въезд на территорию Беларуси нежелателен.

В заявлении отмечается, что Беларусь продолжит "реализацию союзных программ и укрепление экономической интеграции с Российской Федерацией, а также налаживание крепких торгово-экономических связей с партнерами по ЕАЭС и странами "дальней дуги".

Напомним, 2 декабря Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобритания и Канада ввели санкции против ряда лиц и организаций из Беларуси, в том числе ключевых государственных компаний.

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