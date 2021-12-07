Швейцария снова привлечет армию для борьбы с пандемией

Швейцария направит до 2500 военнослужащих в регионы, чтобы помочь местным органам власти справиться с пандемией коронавируса на фоне роста количества случаев заболевания COVID-19.

Об этом во вторник объявило швейцарское правительство, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Швейцария и ее соседка, крошечное государство Лихтенштейн, зарегистрировали более 1 миллиона подтвержденных случаев COVID-19 и почти 11 300 случаев смерти от этой болезни с начала пандемии.

Все больше людей заражаются и болеют со сложным течением, что вызывает напряженность в некоторых больницах.

На минувшей неделе правительство усилило правила ношения масок и требование предъявления ковидного сертификата.

Швейцария дважды в прошлом году использовала вооруженные силы для оказания помощи в борьбе с пандемией. Теперь кантонам снова разрешат обращаться за помощью к военным для ухода за пациентами или их транспортировки, а также для поддержки вакцинации, если другие их ресурсы недостаточны.

Правительство заявило, что попросит парламент утвердить эту меру, которая продлится до 31 марта.

В настоящее время в Швейцарии занято почти 79% отделений интенсивной терапии в больницах, из них пациенты с COVID составляют не более 30%.

66% населения Швейцарии полностью вакцинированы, несмотря на неоднократные публичные кампании по поощрению привиться.

Ранее правительство Швейцарии анонсировало усиление карантинных ограничений с 6 декабря в связи с нарастанием волн эпидемии и рисками, которые создает попадание в страну штамма "Омикрон".

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