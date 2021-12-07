Швейцарія знову залучить армію для боротьби з пандемією

Швейцарія скерує до 2500 військовослужбовців у регіони, щоб допомогти місцевим органам влади впоратися з пандемією коронавірусу на тлі зростання кількості випадків захворювання на COVID-19.

Про це у вівторок оголосив швейцарський уряд, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Швейцарія та її сусідка, крихітна держава Ліхтенштейн, зареєстрували понад 1 мільйон підтверджених випадків COVID-19 та майже 11 300 випадків смерті від цієї хвороби від початку пандемії.

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Все більше людей заражаються і хворіють зі складним перебігом, що викликає напругу в деяких лікарнях.

Минулого тижня уряд посилив правила носіння масок та вимогу пред’явлення ковідного сертифіката.

Швейцарія двічі минулого року використовувала збройні сили для надання допомоги у боротьбі з пандемією. Тепер кантонам знову дозволять звертатися за допомогою до військових для догляду за пацієнтами або їх транспортування, а також для підтримки вакцинації, якщо інші їхні ресурси є недостатніми.

Уряд заявив, що попросить парламент затвердити цей захід, який триватиме до 31 березня.

В цей час у Швейцарії зайняті майже 79% відділень інтенсивної терапії у лікарнях, із них пацієнти з COVID становлять трохи більше 30%.

66% населення Швейцарії повністю вакциновані, незважаючи на неодноразові публічні кампанії із заохочення зробити щеплення.

Раніше уряд Швейцарії анонсував посилення карантинних обмежень з 6 грудня у зв’язку з наростанням хвилі епідемії та ризиками, які створює потрапляння до країни штаму "Омікрон".

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