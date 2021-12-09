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США отправят в Украину финальную часть военной помощи из пакета на $60 млн

Четверг, 9 декабря 2021, 08:21

США на этой неделе отправят Украине последнюю часть безопасности из пакета на 60 млн долларов, включая стрелковое оружие и боеприпасы.

Об этом сообщил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби, пишет "Европейская правда". 

Речь идет о пакете помощи, утвержденном Джо Байденом 1 сентября, когда президент Украины Владимир Зеленский был с визитом в США. В него вошло летальное оружие, в том числе "Джавелины", и нелетальное вооружение.

"Как известно, президент Байден утвердил пакет помощи на 60 млн долларов. Финальная часть из него прибудет на этой неделе", - сказал Кирби. На уточняющий вопрос спикер добавил, что это стрелковое оружие и боеприпасы.

Кирби добавил, что в целом за этот год США доставили в Украину помощь по безопасности общей стоимостью около 450 млн долларов, если учитывать и партию, которая прибудет на этой неделе.

Напомним, в ноябре Украина получила два патрульных катера класса Island, они получили названия "Фастов" и "Сумы".

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США
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