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Укр / Рус

При попытке штурма границы мигрантами из Беларуси пострадала польская пограничница

Понедельник, 10 января 2022, 11:33

Польская пограничница была ранена во время силовой попытки пересечения польско-белорусской границы мигрантами.

Об этом заявила спикер Пограничной службы Польши Анна Михальска, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство PAP.

По ее словам, "очень агрессивная группа" бросала камнями в сторону польских патрулей и ослепляла их лазерами. Рядом находились люди в белорусской униформе.

Также в сторону польских пограничников бросали петарды.

"Из-за этих петард была ранена наша сотрудница, ее отвезли в больницу", - сообщила Михальска в воскресенье. Позже пограничницу перевезли в другую больницу, где провели дополнительные обследования.

"У женщины сломан нос", - заявила спикер пограничной службы в понедельник.

За минувшие сутки польско-белорусскую границу в общей сложности пытались пересечь 49 человек.

Напомним, за 2021 год польские пограничники зафиксировали почти 40 тысяч попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. Практически все они произошли во второй половине года.

Наибольший наплыв мигрантов наблюдался в октябре - более 17 500, но в ноябре - около 9000. Декабрь, очевидно из-за наступления холодов и всех мер Польши и Евросоюза, стал месяцем с наименьшим количеством таких попыток - около 1700.

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Польша Беларусь шантаж мигрантами

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