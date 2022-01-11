США одобрили выделение Украине $200 млн дополнительной военной помощи – СМИ

В конце декабря администрация президента США Джо Байдена одобрила выделение Украине дополнительной военной помощи на 200 млн долларов.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, передает "Европейская правда".

Отмечается, что помощь была одобрена за несколько недель до переговоров с Россией и без привлечения к ней лишнего внимания. В начале этого месяца администрация Белого дома без огласки сообщила Конгрессу о своем решении.

По словам источников, на которые ссылается CNN, пакет помощи включал оборонное оборудование, поставляемое США в прошлом, включая стрелковое оружие и боеприпасы, системы защищенной связи, медицинское оборудование, запасные части и другое оборудование.

Отмечается, что доставка оборудования займет некоторое время.

По состоянию на середину декабря США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 450 миллионов долларов.

В оборонном бюджете США на 2022 год предусмотрено выделение 300 миллионов долларов Киеву в рамках инициативы о предоставлении помощи Украине в сфере безопасности, в частности – в поддержку украинских вооруженных сил.

Напомним, Россия на переговорах в Женеве с делегацией США выдвинула принципиальные условия, без которых считает прогресс в других вопросах маловероятным. Все они относятся к так называемым "гарантиям безопасности" и деятельности Альянса на территории стран-членов, которые присоединились к НАТО после 1997 года.

Соединенные Штаты отвергли предложения России, включая требование не принимать Украину в НАТО.

Подробно о результатах переговоров смотрите в видео ЕвроПравды "Зоны влияния в Европе".

Подробный анализ предложенных Россией договоров, о которых шла речь на переговорах с США и НАТО, читайте в публикации "Путин на всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины"

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