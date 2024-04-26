Bild сообщил о секретном ужине главы МИД Германии с генсеком НАТО

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок провела секретный ужин с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в ресторане одного из пятизвездочных отелей Берлина.

Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".

Издание отмечает, что Бербок и Столтенберга заметили выходившими из пятизвездочного отеля в окружении семи сотрудников службы безопасности.

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По данным Bild, Бербок и Столтенберг провели почти три часа в ресторане отеля Telegraphenamt.

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Очевидцы рассказали, что немецкий министр и генсек НАТО ели рыбу и живо обменивались мнениями.

Как впоследствии стало известно изданию, Столтенберг попросил Бербок о встрече. На ней речь шла о безопасности Европы и дальнейшей помощи Украине.

Накануне во время выступления на мероприятии в Берлине Столтенберг призвал союзников ускорить поставки военной поддержки Украине, подчеркнув, что она и дальше имеет шансы на победу в полномасштабной войне против России.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что государства-члены Альянса, по его мнению, должны отдавать приоритет большей военной помощи Украине перед выполнением цели по расходам на собственную оборону.