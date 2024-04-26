В Польше снова ухудшилось восприятие президента Дуды

Соцопрос показал ухудшение оценки работы президента Польши Анджея Дуды, по сравнению с предыдущим месяцем, но в феврале показатель был еще ниже.

Как сообщает Onet, пишет "Европейская правда", такие результаты показало апрельское исследование общественного мнения от CBOS.

49% опрошенных оценивают работу Дуды негативно, тогда как положительно – 44%. Для сравнения, в марте негативная оценка составляла 45%, а положительная – 46%. Впрочем, в феврале негативно о работе Дуды высказывались еще больше респондентов – 52%.

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Работу Сейма положительно оценили 41%, на один процентный пункт больше, чем в марте. Недовольны работой Сейма 46%, как и в прошлом месяце.

Положительная оценка Сената выросла на два процентных пункта до 40%, а доля респондентов, которые недовольны его работой, осталась неизменной – 34%.

Напомним, "Гражданская платформа" Дональда Туска не смогла достичь окончательной победы над бывшей партией власти "Право и справедливость" на местных выборах и рассчитывает усилить свои позиции благодаря выборам в Европарламент.

Из-за участия ряда действующих министров в европейских выборах в правительстве Польши произойдут перестановки.