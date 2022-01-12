Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Сенате США предлагают санкции против Путина в случае вторжения в Украину

Среда, 12 января 2022, 16:21

Демократы Сената США в среду обнародуют новый законопроект по пакету санкций, предусматривающий меры против президента России Владимира Путина, если он вторгнется в Украину.

Об этом пишет The Washington Times, сообщает "Европейская правда".

Законопроект предусматривает широкие санкции против высших российских военных и чиновников, включая Путина и других лидеров, а также ключевых банковских учреждений, если Москва начнет военные действия против Украины.

Санкции также будут ориентированы на компании в России, которые предлагают безопасные системы обмена сообщениями, такие как SWIFT, которые используют банки для обмена ключевой информацией с другими финансовыми учреждениями.

Документ также включает положения, которые помогут укрепить безопасность Украины. Называя "Северный поток-2" "инструментом злонамеренного воздействия Российской Федерации", законодательство призывает Соединенные Штаты "рассмотреть все доступные и надлежащие меры", чтобы газопровод не заработал.

Глава сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес заявил, что наказания, изложенные в его законопроекте, "совершенно ясно дают понять, что Сенат США не будет оставаться в стороне, когда Кремль грозит повторным вторжением в Украину".

Менендес сказал, что закон посылает России четкий сигнал: "Путину не нужно обваливать всю свою экономику и ему не нужно жертвовать жизнью своего народа в тщетной попытке перерисовать карту Европы".

Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что РФ понесет огромные потери в случае нового вторжения в Украину.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Россия санкции Путин

Статьи

Как ЕС должен ответить на российскую угрозу: статья главы европейской дипломатии

Дальнейшие шаги против Украины будут иметь реальную цену и серьезные последствия для РФ. У ЕС есть пути и средства для продвижения наших интересов и интересов наших партнеров (укр.)
12 января 2022 — Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности

Какие переговорные стратегии избрали США и РФ и что это значит для Украины

Несмотря на отсутствие результатов, женевские переговоры США и РФ не прошли даром. Какие последствия они будут иметь и что это значит для Украины? (укр.)
12 января 2022 — Александр Краев, "Українська призма"

Как возникли новые требования России к США и НАТО

Россия не скрывает желания изменить мир, или, по крайней мере, европейский континент, "под себя". Понять это несложно... (укр.)
12 января 2022 — Наталья Ищенко, журналистка