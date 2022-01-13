Дания обвинила Россию, Китай и Иран в шпионской угрозе

Дания предупредила о растущей угрозе шпионажа со стороны России, Китая, Ирана и других стран, в том числе в арктическом регионе, где мировые державы борются за ресурсы и морские пути.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Датская служба безопасности и разведки заявила, что были многочисленные попытки шпионажа за Данией.

"В последние годы возросла угроза деятельности иностранных разведок в отношении Дании, Гренландии и Фарерских островов", — заявил в докладе глава контрразведки Датской службы безопасности и разведки Андерс Хенриксен.

Гренландия и Фарерские острова являются суверенными территориями Королевства Дании, а также членами форума Арктического совета. Копенгаген занимается большинством их иностранных дел и вопросов безопасности.

В отчете упоминается инцидент 2019 года с поддельным письмом, якобы отправленным министром иностранных дел Гренландии сенатору США, в котором говорилось, что референдум о независимости не за горами.

"Весьма вероятно, что письмо было сфабриковано и распространено в Интернете российскими агентами влияния, которые хотели создать путаницу и возможный конфликт между Данией, США и Гренландией", — говорится в отчете.

В датском отчете также говорится, что иностранные разведывательные службы, в том числе из Китая, России и Ирана, пытались установить контакт со студентами, исследователями и компаниями, чтобы получить информацию о датских технологиях и исследованиях.