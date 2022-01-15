Глава МИД Канады посетит Украину

Глава МИД Канады Мелани Жоли прибудет в Украину на следующей неделе, чтобы подтвердить поддержку украинского суверенитета и укрепить усилия по сдерживанию "агрессивных действий" России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Накопление российских войск и техники в Украине и вокруг нее ставит под угрозу безопасность по всему региону. Эти агрессивные действия необходимо сдерживать", - говорится в заявлении Жоли.

"Канада будет работать со своими международными партнерами для поддержания международного порядка, основанного на правилах", - добавила она.

Жоли встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем и поедет на запад страны, чтобы пообщаться с канадской учебной миссией из 200 человек, работающей там с 2015 года.

Премьер-министр Джастин Трюдо во вторник разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским и "подчеркнул, что любое военное вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия, включая скоординированные санкции", сообщили в офисе Трюдо.

Канада ввела ограничительные меры по более чем 440 физическим и юридическим лицам из-за аннексии Крыма.

Жоли, которая в воскресенье начинает недельное путешествие по Европе, посетит Брюссель, чтобы увидеться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Она также отправится в Париж для переговоров с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Напомним, глава МИД Канады Мелани Жоли не стала исключать возможной отправки оружия Украине на фоне напряженности у границы с РФ.