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Укр / Рус
Укр / Рус

В Вене тысячи людей выступили против обязательной вакцинации

Суббота, 15 января 2022, 17:45

В субботу тысячи человек вышли на улицы австрийской столицы, чтобы протестовать против планов правительства ввести обязательные прививки от COVID-19 в течение следующего месяца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Толпа на одном из коронапротестов, ставших привычными для субботы, скандировала: "Правительство должно уйти!".

Как сообщает издание Kurier, по состоянию на 14:00 на площади Heldenplatz, по данным полиции, было около тысячи человек, однако несколько тысяч протестующих собрались в парке неподалеку.

Порядок на акции обеспечивали около тысячи правоохранителей.

В самом начале акции полиция задержала одного из участников за нарушение коронавирусных ограничений.

Парламент должен проголосовать на следующей неделе по вопросу обязательной вакцинации, который поляризует страну из-за роста случаев коронавируса.

В ноябре правительство объявило о четвертом национальном локдауне и заявило, что сделает прививку обязательными для всех австрийцев, что сделало Австрию первой страной Европейского Союза, которая пошла на такой шаг.

Опрос журнала "Профиль" показал, что 51% опрошенных против введения обязательных прививок с февраля, из них 34% были против обязательной вакцинации вообще, а 17% хотели бы подождать. Опрос показал, что 45% австрийцев выступают за обязательную вакцинацию, начиная с февраля.

Органы здравоохранения сообщили о более чем 1,4 миллиона инфекций и почти 14 000 смертях от COVID-19 с начала пандемии в начале 2020 года.

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