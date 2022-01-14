В Польше заявили, что за кибератакой против Украины может стоять РФ

Представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что ход кибератаки на сайты украинских госучреждений вписывается в деятельность РФ против Запада.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Forsal.pl.

Жарин подчеркнул, что сообщение, размещенное на украинских государственных сайтах, носит дезинформационный характер. "Содержание сообщения, размещенного агрессорами на сайтах, было написано, в том числе, на польском языке, но в нем были серьезные ошибки, что свидетельствует о том, что текст написан кем-то, для кого польский язык не родной", – отметил он.

По словам спикера, в этой ситуации мы имеем дело с внешней попыткой разжечь напряженность между Польшей и Украиной. "Такие действия являются частью постоянной линии нарратива России против стран Центральной Европы. В рамках информационной борьбы с Западом Кремль пытается стимулировать и создавать напряженность между Польшей и Украиной", - подчеркнул он.

"Действия российских служб, направленные на отношения между Польшей и соседними странами, являются перманентным элементом враждебной политики Москвы по странам Центральной Европы. Поэтому последнюю атаку следует оценивать через призму более широких действий России против Запада", - пояснил Жарин.

По словам спикера, кибернетические и дезинформационные атаки России необходимо трактовать через призму усиления агрессии Москвы против НАТО и действий против Украины.

"Россия годами ведет войну против Украины, а сейчас снова усиливает военное давление на Киев. Следует отметить, что враждебные гибридные операции России, проводимые с использованием дезинформации и кибернетических средств, являются элементами агрессивной деятельности, осуществляемой под наблюдением российских спецслужб, в том числе ГРУ", – подчеркнул Жарин.

Ранее МИД Польши заявил о беспокойстве в связи с кибератакой против сайтов украинских государственных учреждений и осудил любую деятельность, распространяющую дезинформацию и нарушающую работу государственных институтов.

Напомним, в ночь на 14 января хакеры, выдававшие себя за поляков, атаковали сайты МИД Украины и других органов власти.

На стартовой странице МИД было размещено сообщение на украинском, русском и польском языках о том, что личные данные украинцев будут в общем доступе в сети.

В СБУ заявили, что утечки персональных данных в результате атаки не произошло.

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