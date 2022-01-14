Глава МИД Франции вместе с немецкой коллегой посетит линию разграничения на Донбассе

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Украину вместе с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Об этом он сказал на пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Бресте.

"Мы говорили с Анналеной Бербок и согласны с тем, что усилия в Нормандском формате должны продолжаться, и мы скоро посетим Украину. Анналена Бербок планировала свой визит в понедельник, и будет общий франко-германский визит, посетим линию разграничения и Киев" – сказал Ле Дриан.

По информации МИД Германии, Бербок должна впервые посетить Киев в понедельник, а затем отправится в Москву.

Визит Бербок в Киев планировался уже некоторое время по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

В ходе встречи предполагается обсудить весь комплекс двусторонних, региональных и международных вопросов, в первую очередь нынешнюю эскалацию на границе с Россией.