Почему следующие два года будут самыми сложными для Украины и чего ждать от РФ

Переговоры между Западом и Россией – не о гарантиях. НАТО не может дать никаких гарантий России – это разрушит имидж Альянса и покажет его слабым и неадекватным нынешним вызовам.

Об этом пишет министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития Павел Климкин в колонке для ЕвроПравды Опаснее вторжения: что ждет Украину в противостоянии с РФ.

Климкин отмечает, что никто в гарантии больше не верит. Россия манипулирует терминологией, и в то же самое время сама уже нарушила все возможные гарантии, в том числе и международно-правовые, которые содержались в двусторонних соглашениях.

Получить оправдание своих нынешних и последующих действий для России важно – это будет фактически индульгенцией для "защиты России и ее безопасности".

Но и для части Запада, как мы видим, вопрос "не провоцировать" и даже "успокоить" становится одним из приоритетных. Ведь речь идет о гораздо большем: о новом балансе между США и РФ.

Главное, пишет экс-министр иностранных дел, нам хотелось бы думать, что эти переговоры – об Украине и угрозе военного вторжения. Ситуация вокруг наших границ действительно стала толчком к осознанию совершенно новой реальности. И переговоры в таком темпе – ​​это понимание неотвратимости ее восприятия.

Вопрос для нас не только в том, будут ли достигнуты компромиссы по Украине и какие именно – он в новой системе координат и приоритетов. Речь идет также о безопасности Запада и его имидже мирового игрока, хотя предотвратить российские военные операции против Украины, безусловно, является приоритетом для него.

Ответы России относительно Запада и Украины будут принципиально разными.

Ответ для Запада, уверен Павел Климкин, будет стратегическим: попытка уменьшить его внутреннее единство, в том числе через предоставление преференций отдельным странам и размещение новых видов вооружений в чувствительных локациях.

Для Украины, утверждает эксперт, ответ будет тактическим, Кремль будет последовательно искать шанс для внутренней дестабилизации как повод для вмешательства.

Переговоры с США "на равных" дают России возможность показать, что Евросоюз там "третий лишний", ведь у него нет способности говорить по всем вопросам стратегической стабильности.

Для ЕС это тоже своеобразный момент истины: это плата за отсутствие желания и политической воли построить для себя серьезный потенциал безопасности.

Для многих парадоксально, но ответ, который мы должны сделать, находится здесь, в Украине. Мы можем, пишет соучредитель Центра национальной устойчивости и развития, выступать с любыми инициативами, но они не будут восприниматься серьезно, пока мы не продемонстрируем желание и способность стать историей успеха.

Больше – в колонке Павла Климкина Опаснее вторжения: что ждет Украину в противостоянии с РФ.