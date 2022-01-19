Генсек НАТО поговорил с Зеленским из-за российской угрозы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, выразив решительную поддержку на фоне российской угрозы.

Об этом Столтенберг сообщил в своем официальном Twitter-аккаунте, пишет "Европейская правда".

"Поговорил с президентом Зеленским, чтобы выразить решительную поддержку Украине со стороны НАТО перед российской угрозой. Союзники призывают Россию к немедленной деэскалации. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдем на компромисс по ключевым принципам", - отметил генсек Альянса.

Spoke to President @ZelenskyyUa to express #NATO’s strong support to #Ukraine in face of #Russia threat. Allies call on Russia to de-escalate immediately. We’re ready to engage in further dialogue w/Russia but won’t compromise on key principles. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 19, 2022

Президент Зеленский отметил, что речь шла о возможном участии Украины в мадридском саммите НАТО.

Поговорив телефоном з @jensstoltenberg. Обмінялися інформацією та поглядами на необхідні дипломатичні зусилля для стабільності у Європі. Обговорили підготовку до червневого саміту НАТО й можливу участь у ньому 🇺🇦. Політика відкритих дверей залишається незмінною! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2022

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также - что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

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