Белый дом отрицает, что канцлер Германии отклонил приглашение Байдена

Белый дом опроверг сообщение СМИ о том, что канцлер Германии Олаф Шольц отклонил сделанное в последнюю минуту приглашение президента США Джо Байдена на встречу в Вашингтоне.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

"Это сообщение является ложным. Этого не происходило — это полностью выдумано", — заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон.

Немецкое издания Spiegel в пятницу сообщило, что Шольц отклонил запоздалое приглашение Байдена приехать в Белый дом и обсудить текущую напряженность на украинско-российской границе.

Уотсон отметил, что Шольц должен посетить Белый дом в следующем месяце: "Немецкая сторона предложила даты, и мы отвечаем на них. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать канцлера в Соединенных Штатах в феврале".

В пятницу представитель правительства Германии отказался комментировать информацию Spiegel. Отвечая на вопрос о возможном визите в Вашингтон в феврале, пресс-секретарь сказала, что может комментировать только согласованные визиты.

Напомним, командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сделал ряд скандальных заявлений, в частности, о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым и ее вместе с Грузией нельзя принимать в НАТО.

Ранее Берлин исключил поставки оружия Украине на фоне возможного вторжения России.

Германия также не разрешила Эстонии передать Украине оружие немецкого производства для защиты от потенциального российского вторжения.

Полное видео с выступлением вицеадмирала Шенбаха и его скандальные заявления смотрите на Youtube-канале "Европейской правды"

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