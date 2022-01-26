Президент Латвии обвинил РФ в попытках восстановить советскую империю

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Россия своим нападением на Грузию в 2008 году и своей продолжающейся с 2014 года агрессией в отношении Украины демонстрирует намерение восстановить советскую империю.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Новое измерение агрессивной риторики России является прямой ультимативной угрозой для НАТО и ее членов, считает Левитс. Он напомнил, что требования России включают и вывод сил НАТО из 14 стран-членов альянса, вступивших в организацию после 1997 года, и гарантии того, что НАТО не будет расширяться.

"Вторжение России в Грузию в 2008 году и ее продолжающаяся с 2014 года агрессия против Украины демонстрирует намерение восстановить советскую империю, упавшую в 1990-1991 годах благодаря попыткам угнетенных наций восстановить свободу. Российское политическое мышление застряло в категории, которая измерялась размером захваченных территорий, а Европа была поделена на сферы интересов крупных государств", - подчеркнул Левитс.

Он отметил, что НАТО как сильнейшая организация по обороне демократических стран и Европейский Союз как сильнейшее экономическое и демократическое объединение основываются на взаимной солидарности. И НАТО и ЕС готовы защищать свои ценности.

Как бы Россия ни пыталась, вернуть колесо истории невозможно, считает Левитс. Президент Латвии подчеркнул, что способ российского мышления и основанные на нем требования к НАТО, странам-членам Альянса и Украине неприемлемы.

"Сферам влияния или зонам привилегированных интересов нет места в современной Европе и мире. Это противоречит мировому порядку, определенному Уставом ООН, международным правом, правом народов на самоопределение, основными принципами демократии. Каждое государство имеет право самостоятельно выбирать свою оборонную политику, своих союзников и организации, в которые вступать. Страна, ведущая себя агрессивно и желающая вернуть утраченные времена, не укрепляет доверие своих соседей", - говорится в докладе президента.

Левитс подчеркнул, что диалог западных союзников с Россией с целью попытки деэскалации ситуации желателен, однако высказанные РФ требования не могут являться основой для этого диалога и даже не подлежат обсуждению. Есть возможности искать в диалоге отдельные точки соприкосновения, например, вопросы контроля за вооружением и предотвращения инцидентов.

Как сообщалось, министр обороны Латвии Артис Пабрикс отметил, что Латвия видит своим моральным долгом помочь Украине перед угрозой российской агрессии и потому предоставляет оружие, но отправлять военных не планирует по ряду причин.

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