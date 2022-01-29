ЕСПЧ, скорее всего, установит 30 апреля датой начала российской оккупации на Донбассе.

Начало рассмотрения межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России" в Европейском суде по правам человека позволяет предположить, что суд установит 30 апреля датой начала российской оккупации на Донбассе.

Об этом говорится в статье "Самострел" в Страсбурге: как Россия повредила себе в Суде по делу Донбасса.

Как отмечается, на суде Россия доказала как нехватку возражений по сути, так и то, что в представительстве РФ в ЕСПЧ есть очевидные проблемы с профессионализмом.

"А значит, можно быть уверенным в том, что значительная часть украинской жалобы будет удовлетворена, по крайней мере, на промежуточном этапе – то есть относительно приемлемости. А этот этап является для нас ключевым" - говорится в статье.

В частности, на этом этапе суд может определить временные и территориальные рамки российского "эффективного контроля" на Донбассе, этому была посвящена львиная доля речи британского юриста, работающего в украинской правительственной команде, Бена Эммерсона, а также его комментариев после вопросов судей.

Украина, по признанию Эммерсона, определила две ключевые даты. Первая – это 14 апреля 2014, через 3 дня после того, как российские спецслужбы захватили Славянск. Тогда истек ультиматум Украины к этим боевикам и контроль над городом был утрачен.

"Вторая дата – это 30 апреля, когда и.о. президента Турчинов признал, что Украина потеряла контроль (над частью Донбасса) и ВСУ не смогут его восстановить", - заявил британский юрист.

Как отмечается, именно дата 30 апреля является ключевой, после которой можно говорить о периоде безоговорочного контроля.

"Можно реалистично рассчитывать, что именно его Суд юридически признает датой начала российской оккупации Донбасса. Ведь немалая территория ОРДЛО, включая областные центры, после этого уже не возвращалась под контроль Киева" - говорится в статье.

При этом с территориями под контролем РФ ясности гораздо меньше, ведь были переходившие районы "из рук в руки" в 2014 и в начале 2015 года.

Однако украинская команда надеется, что некоторые преступления россиян будут взяты к рассмотрению в ЕСПЧ даже на таких землях.

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