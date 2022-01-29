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В Польше ожидают до миллиона беженцев в случае войны России против Украины

Суббота, 29 января 2022, 15:17

Вице-министр внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик считает, что если дойдет до войны, то на границе с Польшей можно ожидать волны до миллиона беженцев из Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Польское радио.

"Если в Украине дойдет до войны, мы должны учитывать наплыв настоящих беженцев. Люди, которые бегут от огня, люди, бегущие от смерти, бегущие от зверств войны", - сказал Вонсик.

Он добавил, что Польша должна быть готова к худшему сценарию. "Есть несколько сценариев. Возможно, воплотятся более положительные или не столь радикальные сценарии, но мы должны быть готовы к черному сценарию, и уже некоторое время МВД принимает меры, чтобы мы были готовы к приходу этой волны даже миллиона людей, которые при этом самом радикальном элементе могут появиться на нашей восточной границе", – сказал он.

Мацей Вонсик добавил, что речь идет о подготовке переходов, медицинском обслуживании, проживании и питании. "По Женевской конвенции, эти люди будут под защитой Польши, и мы не будем от этого дистанцироваться. Там, где есть беженцы, мы должны им помочь, такое международное право, но это также правила сосуществования цивилизованных людей, принципы европейской и христианской культуры. Мы не уйдем от этого и не будем от этого защищаться", - сказал замглавы МВД.

Он также призвал не поддаваться на истерику и панику. "У нас еще Олимпиада впереди. Кажется, у Путина настолько важные отношения с Китаем, что он не сделает никаких решительных шагов до окончания Олимпиады, потому что это может обернуться китайской стороной против него", - оценил он.

В пятницу в Варшаве состоялось заседание Совета национальной безопасности Польши, в ходе которого обсудили текущую ситуацию, связанную с угрозой российского вторжения в Украину. В начале заседания Совета национальной безопасности президент Анджей Дуда заявил, что прямой военной угрозы Польше нет. При этом он добавил, что такой ситуации, как сегодня, не было с 1989 года.

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Польша

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