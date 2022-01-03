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Польша может усилить коронавирусные ограничения

Понедельник, 3 января 2022, 13:52

Глава Минздрава Польши Адам Недзельский заявил, что коронавирусные ограничения в стране могут ужесточить уже на этой неделе.

Об этом он заявил в эфире RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Недзельский сообщил, что правительство рассматривает введение новых ограничений.

"Когда весь арсенал прививок исчерпан, используется все, что осталось под рукой. Под рукой остаются ограничения", - сказал он.

"Если мы увидим продолжение тенденции к росту количества инфекций на этой неделе с около 20 000 занятых больничных коек, что все еще очень высоко, да, тогда мы будем принимать более жесткие решения", - сказал Недзельский.

По его словам, решения об этом могут быть приняты уже в среду или в пятницу.

"Тогда мы будем говорить о школах, о закрытии торговых центров, например, но я не хочу этого предусматривать", - добавил Недзельский.

Адам Недзельский сообщил, что за последние 24 часа в Польше было выявлено 6422 новых инфицирования коронавирусом.

"Мы начали год с приростом заболеваемости на 10%, а вчера – более чем на 25%. Это очевидный предупредительный сигнал", - подчеркнул он.

В то же время, по данным СМИ, у польского правительства пока нет однозначной поддержки усиления ограничений.

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