Рубио подтвердил причастность иностранного субъекта к инциденту возле базы войск США в Британии

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что к инциденту на базе "Фэйрфорд" в Великобритании, где дислоцируются ВВС США, причастен "иностранный субъект", и что по этому поводу появится ещё много новостей.

Его заявление цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

Глава Госдепа заявил, что инцидент в Фэйрфорде является "очень серьёзным", и что к нему причастен "иностранный субъект".

"Это ситуация, к которой явно причастен иностранный субъект. Я пока не буду вдаваться в подробности по этому поводу. Я хочу поблагодарить власти Великобритании, которые проявили большую готовность к сотрудничеству и держат ситуацию под контролем", – сказал Рубио.

В своем комментарии дипломат намекнул, что речь идет об Иране, хотя прямо не обвинил страну в инциденте.

"Думаю, это заставляет нас осознать реальность – а именно то, что мы имеем дело с определенными силами в мире, такими, как, например, Иран, которые открыто угрожали атаковать американские интересы по всему миру", – отметил Рубио.

Он добавил, что США очень серьезно относятся к таким попыткам.

В то же время госсекретарь заявил, что освобождение под залог подозреваемых в инциденте вблизи авиабазы вызывает обеспокоенность.

"Я знаю, что многих людей беспокоит новость о том, что некоторые из этих лиц были освобождены под залог. В отношении некоторых из них продолжается расследование. Разумеется, мы сотрудничаем с ними (Великобританией. – Ред.) по всем этим вопросам", – заявил американский чиновник.

Напомним, 27 сентября в Великобритании несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах в связи с инцидентом вблизи авиабазы "Фэйрфорд" в графстве Глостершир.

Президент США Дональд Трамп заявил, что задержанные по делу о возможной подготовке теракта на авиабазе "Фэйрфорд" в Великобритании длительное время находились под наблюдением и, по его словам, "планировали нанести значительный ущерб" авиабазе, которую использовали войска США.

База "Фейрфорд" в графстве Глостершир использовалась для проведения операций США против Ирана во время конфликта на Ближнем Востоке.