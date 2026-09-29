Рубио подтвердил причастность иностранного субъекта к инциденту возле базы войск США в Британии
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что к инциденту на базе "Фэйрфорд" в Великобритании, где дислоцируются ВВС США, причастен "иностранный субъект", и что по этому поводу появится ещё много новостей.
Его заявление цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".
Глава Госдепа заявил, что инцидент в Фэйрфорде является "очень серьёзным", и что к нему причастен "иностранный субъект".
"Это ситуация, к которой явно причастен иностранный субъект. Я пока не буду вдаваться в подробности по этому поводу. Я хочу поблагодарить власти Великобритании, которые проявили большую готовность к сотрудничеству и держат ситуацию под контролем", – сказал Рубио.
В своем комментарии дипломат намекнул, что речь идет об Иране, хотя прямо не обвинил страну в инциденте.
"Думаю, это заставляет нас осознать реальность – а именно то, что мы имеем дело с определенными силами в мире, такими, как, например, Иран, которые открыто угрожали атаковать американские интересы по всему миру", – отметил Рубио.
Он добавил, что США очень серьезно относятся к таким попыткам.
В то же время госсекретарь заявил, что освобождение под залог подозреваемых в инциденте вблизи авиабазы вызывает обеспокоенность.
"Я знаю, что многих людей беспокоит новость о том, что некоторые из этих лиц были освобождены под залог. В отношении некоторых из них продолжается расследование. Разумеется, мы сотрудничаем с ними (Великобританией. – Ред.) по всем этим вопросам", – заявил американский чиновник.
Напомним, 27 сентября в Великобритании несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах в связи с инцидентом вблизи авиабазы "Фэйрфорд" в графстве Глостершир.
Президент США Дональд Трамп заявил, что задержанные по делу о возможной подготовке теракта на авиабазе "Фэйрфорд" в Великобритании длительное время находились под наблюдением и, по его словам, "планировали нанести значительный ущерб" авиабазе, которую использовали войска США.
База "Фейрфорд" в графстве Глостершир использовалась для проведения операций США против Ирана во время конфликта на Ближнем Востоке.