Швеция создала агентство для борьбы с фейковыми новостями перед выборами

Швеция, где в сентябре состоятся всеобщие выборы, присоединилась к Франции в создании агентства для борьбы с дезинформацией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Миссия Шведского агентства психологической защиты – "защищать наше открытое и демократическое общество и свободные мысли путем выявления, анализа и ответа на неподходящие влияния и другую вводящую в заблуждение информацию, направленную против Швеции или ее интересов".

Агентство, заработавшее 1 января, имеет отделы, которые соответственно "обнаруживают, анализируют и реагируют на влияние неправомерного информационного контента и другой обманчивой информации", а также "разрабатывают и укрепляют общую способность общества к психологической защите".

Правительственный орган, который не назвал ни одной страны, подозреваемой в участии в дезинформационных кампаниях, заявил, что "будет оказывать поддержку населению, агентствам, муниципалитетам, СМИ, добровольным оборонным организациям и гражданскому обществу в целом, а также будет работать для усиления координации между этими актерами".

В 2018 году разведывательная служба Швеции заявила, что иностранные государства не проводили никакой комплексной кампании, чтобы повлиять на шведские парламентские выборы. Однако служба добавила, что "иностранная сила оказывает влияние на Швецию в долгосрочной перспективе".

Следующие всеобщие выборы в Швеции запланированы на 11 сентября.

Во Франции, в которой в апреле состоятся президентские выборы, в прошлом году было создано агентство по борьбе с иностранной дезинформацией и фейковыми новостями.