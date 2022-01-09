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Боррель: Украина должна быть за столом любых переговоров о ней

Воскресенье, 9 января 2022, 15:51

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что любые дискуссии по безопасности вокруг Украины должны проходить при присутствии Украины за столом переговоров.

Об этом Боррель написал в своем блоге, обнародованном 9 января, сообщает "Европейская правда".

Боррель напомнил позицию ЕС, что "ничего не может обсуждаться о безопасности в Европе без европейцев".

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"Кроме того, не может быть никаких ограничений независимости Украины или ее права определять свой внешнеполитический выбор. И, конечно, любые дискуссии об Украине требуют присутствия Украины за столом переговоров", - отметил глава дипломатии Евросоюза.

"В Европе не может быть безопасности без безопасности в Украине", – добавил он.

Боррель подчеркнул, что Россия является стороной конфликта в Украине, а не посредником, как она часто утверждает.

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"Наш главный интерес, обеспокоенность и цель – принудить Россию к деэскалации напряжения", - отметил он.

Как сообщалось, в Североатлантическом альянсе созвали заседание Комиссии Украина-НАТО за два дня до того, как НАТО проведет переговоры с Россией по Украине и безопасности в Европе.

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Боррель Россия Донбасс и ОРДЛО

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