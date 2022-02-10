В Сенате США хотят санкций против России за кибератаки на Украину - СМИ

Руководители Комитета Сената США по иностранным делам заявляют, что российская кибератака против Украины будет занимать первое место в списке действий, которые повлекут за собой введение санкций против РФ, даже до вторжения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Некоторые сенаторы настаивают на том, чтобы ввести санкции за кибератаки как часть более широкого законопроекта о действиях против России в случае ее вторжения в Украину. И все более вероятно, что российская хакерская операция может быть первой, спровоцирующей эти санкции.

"Если бы существовали санкции во вторжение, они были бы связаны с кибератаками России против Украины", – сказал сенатор Крис Мерфи, член Комитета Сената по иностранным делам.

Санкции за российские кибератаки являются "одним из рассматриваемых пунктов", сказал глава Сената иностранных дел Боб Менендес. По его словам, законодатели даже рассматривают санкции за уже проводившиеся против Украины российские хакерские операции.

Сенатор Джим Риш, главный республиканец комитета, сказал только, что "такие разговоры были".

Менендес и Риш упорно трудились в последние недели, разрабатывая пакет санкций. Менендес назвал его "матерью всех санкций" во время виртуального события Washington Post Live, при этом предложенный пакет излагает ужасающий набор последствий российской агрессии против Украины, направленных на высокопоставленных российских чиновников и экономику в целом.

Пакет должен служить компромиссом между различными подходами к санкциям против России до или после вторжения: республиканцы выступают за досрочное введение санкций, а демократы поддерживают их только в случае пересечения российскими войсками украинской границы. Но кибератаки – это та сфера, где многие соглашаются, что нужно действовать как можно быстрее.

Президент Джо Байден заявил, что США отомстит собственными кибератаками, если Россия нанесет серьезную кибератаки в Украине, но публично не обязался вводить санкции за кибератаки.

Ранее США вводили санкции против России за атаки на американские цели, например, кибератаку на SolarWinds, обнаруженную в конце 2020 года, в ходе которой российские хакеры взломали компьютерные системы не менее десятка федеральных агентств и 100 частных компаний. За последние годы Министерство юстиции также предъявило обвинение нескольким вероятным российским хакерам.