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Канцлер Германии: мы срочно ожидаем признаков деэскалации со стороны Москвы

Понедельник, 14 февраля 2022, 11:37

Канцлер Германии Олаф Шольц перед визитом в Киев и Москву заявил об ожиданиях признаков деэскалации со стороны России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"По дороге в Украину. Сегодня в Киеве и завтра в Москве я продолжу наши переговоры по поводу все еще очень серьезной ситуации на украинской границе. В Киеве для меня важно выразить нашу постоянную солидарность и поддержку Украине" - заявил Шольц.

"Мы срочно ожидаем признаков деэскалации из Москвы. Дальнейшая военная агрессия может иметь очень серьезные последствия для России. Я абсолютно согласен с нашими союзниками в этом. Мы являемся свидетелями очень, очень серьезной угрозы миру в Европе", - подчеркнул он.

Как сообщалось, на встрече канцлер Германии сообщит российскому президенту Владимиру Путину, что Россия столкнется с "тяжелыми последствиями", если нападет на Украину, но Берлин не ожидает конкретных результатов от дискуссий.

Напомним, Министерство иностранных дел Германии рекомендовало своим гражданам, находящимся в Украине, учесть необходимость дальнейшего пребывания с учетом риска военного конфликта; работу консульства в Днепре приостанавливают.

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Российский кризис Германия

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