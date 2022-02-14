Канцлер Германии: мы срочно ожидаем признаков деэскалации со стороны Москвы

Канцлер Германии Олаф Шольц перед визитом в Киев и Москву заявил об ожиданиях признаков деэскалации со стороны России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"По дороге в Украину. Сегодня в Киеве и завтра в Москве я продолжу наши переговоры по поводу все еще очень серьезной ситуации на украинской границе. В Киеве для меня важно выразить нашу постоянную солидарность и поддержку Украине" - заявил Шольц.

Auf dem Weg in die #Ukraine. Heute in Kiew und morgen in Moskau werde ich unsere Gespräche zur weiterhin sehr ernsten Lage an der Grenze der Ukraine fortführen. In Kiew ist mir wichtig, der Ukraine unsere fortdauernde Solidarität und Unterstützung auszudrücken. (1/2) pic.twitter.com/OjpKU4g490 — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 14, 2022

"Мы срочно ожидаем признаков деэскалации из Москвы. Дальнейшая военная агрессия может иметь очень серьезные последствия для России. Я абсолютно согласен с нашими союзниками в этом. Мы являемся свидетелями очень, очень серьезной угрозы миру в Европе", - подчеркнул он.

Как сообщалось, на встрече канцлер Германии сообщит российскому президенту Владимиру Путину, что Россия столкнется с "тяжелыми последствиями", если нападет на Украину, но Берлин не ожидает конкретных результатов от дискуссий.

Напомним, Министерство иностранных дел Германии рекомендовало своим гражданам, находящимся в Украине, учесть необходимость дальнейшего пребывания с учетом риска военного конфликта; работу консульства в Днепре приостанавливают.

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