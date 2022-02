Канцлер Германии: мы срочно ожидаем признаков деэскалации со стороны Москвы

Канцлер Германии Олаф Шольц перед визитом в Киев и Москву заявил об ожиданиях признаков деэскалации со стороны России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"По дороге в Украину. Сегодня в Киеве и завтра в Москве я продолжу наши переговоры по поводу все еще очень серьезной ситуации на украинской границе. В Киеве для меня важно выразить нашу постоянную солидарность и поддержку Украине" - заявил Шольц.

Auf dem Weg in die #Ukraine. Heute in Kiew und morgen in Moskau werde ich unsere Gespräche zur weiterhin sehr ernsten Lage an der Grenze der Ukraine fortführen. In Kiew ist mir wichtig, der Ukraine unsere fortdauernde Solidarität und Unterstützung auszudrücken. (1/2) pic.twitter.com/OjpKU4g490