Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Канцлер Німеччини: ми терміново очікуємо ознак деескалації з боку Москви

Понеділок, 14 лютого 2022, 11:37

Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед візитом до Києва і Москви заявив про очікування ознак деескалації з боку Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter.

"По дорозі в Україну. Сьогодні в Києві та завтра в Москві я продовжу наші переговори щодо все ще дуже серйозної ситуації на українському кордоні. У Києві для мене важливо висловити нашу постійну солідарність і підтримку Україні", - заявив Шольц.

"Ми терміново очікуємо ознак деескалації з Москви. Подальша військова агресія може мати дуже серйозні наслідки для Росії. Я абсолютно згоден з нашими союзниками в цьому. Ми є свідками дуже, дуже серйозної загрози миру в Європі", - наголосив він.

Як повідомлялося, на зустрічі канцлер Німеччини повідомить російському президенту Владіміру Путіну, що Росія зіткнеться з "важкими наслідками", якщо нападе на Україну, але Берлін не очікує конкретних результатів від дискусій.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Німеччини рекомендувало своїм громадянам, які перебувають в Україні, зважити необхідність подальшого перебування з огляду на ризик військового конфлікту; роботу консульства у Дніпрі призупиняють.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Російська криза Німеччина

Статті

На межі розколу: як судова реформа та критика ЄС розсварили польську владу

Польська правляча партія пішла на поглиблення конфлікту з президентом Анджеєм Дудою. Чи виллється цей конфлікт у повноцінну політичну кризу?
14 лютого 2022 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко

Нормандія з електрошокером: яких змін чекати у відносинах України та Франції

Думка про "святість" мінських домовленостей стала хибною. Про потребу відмовитися від них у Парижі вже кажуть вголос...
11 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Енергетичний вимір агресії РФ: як захищаються ЄС та Україна

РФ здійснює реальну ескалацію на енергетичному фронті. Це серйозна небезпека для незалежності України та єдності ЄС. Однак цього разу у нас є союзники.
11 лютого 2022 — Олена Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ (2014-2019)