Канцлер Німеччини: ми терміново очікуємо ознак деескалації з боку Москви

Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед візитом до Києва і Москви заявив про очікування ознак деескалації з боку Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter.

"По дорозі в Україну. Сьогодні в Києві та завтра в Москві я продовжу наші переговори щодо все ще дуже серйозної ситуації на українському кордоні. У Києві для мене важливо висловити нашу постійну солідарність і підтримку Україні", - заявив Шольц.

Auf dem Weg in die #Ukraine. Heute in Kiew und morgen in Moskau werde ich unsere Gespräche zur weiterhin sehr ernsten Lage an der Grenze der Ukraine fortführen. In Kiew ist mir wichtig, der Ukraine unsere fortdauernde Solidarität und Unterstützung auszudrücken. (1/2) pic.twitter.com/OjpKU4g490 — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 14, 2022

"Ми терміново очікуємо ознак деескалації з Москви. Подальша військова агресія може мати дуже серйозні наслідки для Росії. Я абсолютно згоден з нашими союзниками в цьому. Ми є свідками дуже, дуже серйозної загрози миру в Європі", - наголосив він.

Як повідомлялося, на зустрічі канцлер Німеччини повідомить російському президенту Владіміру Путіну, що Росія зіткнеться з "важкими наслідками", якщо нападе на Україну, але Берлін не очікує конкретних результатів від дискусій.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Німеччини рекомендувало своїм громадянам, які перебувають в Україні, зважити необхідність подальшого перебування з огляду на ризик військового конфлікту; роботу консульства у Дніпрі призупиняють.

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