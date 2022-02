Канцлер Німеччини: ми терміново очікуємо ознак деескалації з боку Москви

Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед візитом до Києва і Москви заявив про очікування ознак деескалації з боку Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter.

"По дорозі в Україну. Сьогодні в Києві та завтра в Москві я продовжу наші переговори щодо все ще дуже серйозної ситуації на українському кордоні. У Києві для мене важливо висловити нашу постійну солідарність і підтримку Україні", - заявив Шольц.

Auf dem Weg in die #Ukraine. Heute in Kiew und morgen in Moskau werde ich unsere Gespräche zur weiterhin sehr ernsten Lage an der Grenze der Ukraine fortführen. In Kiew ist mir wichtig, der Ukraine unsere fortdauernde Solidarität und Unterstützung auszudrücken. (1/2) pic.twitter.com/OjpKU4g490