Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Министры иностранных дел стран Балтии планируют визит в Украину

Вторник, 15 февраля 2022, 08:33

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии готовятся посетить Украину в связи с обеспокоенностью на фоне возможного вторжения России.

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Предварительно мы договорились с нашими коллегами из стран Балтии, и пока подтверждается наш возможный визит в ближайшее время", - сказал Ландсбергис.

По его словам, присоединение к такому визиту других министров стран Евросоюза и НАТО стало бы "очень сильным сигналом", а такой "политический щит" дал бы возможность выиграть время и отсрочить нападение России, если такое действительно планируется.

Ранее сообщалось, что на єтой неделе в Украину с официальными визитами приедут министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо и глава МИД Великобритании Лиз Трасс, а также спикер Сейма Польши Томаш Гродский.

Как известно, в понедельник в Киев с визитом приезжал канцлер Германии Олаф Шольц.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Российский кризис

Статьи

Не так, как в Украине: при каких обстоятельствах США эвакуировали свои посольства

Ни в одной другой стране мира, даже там, где идут вооруженные столкновения, не было сценария эвакуации дипмиссий, подобного нынешнему украинскому (укр.)
14 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

На грани раскола: как судебная реформа и критика ЕС рассорили польские власти

Польская правящая партия пошла на углубление конфликта с президентом Анджеем Дудой. Выльется ли этот конфликт в полноценный политический кризис?
14 февраля 2022 — Станислав Желиховский , Юрий Панченко

Нормандия с электрошокером: каких изменений ждать в отношениях Украины и Франции

Мнение о "святости" минских договоренностей стало ошибочным. О необходимости отказаться от них в Париже уже говорят вслух...(укр.).
11 февраля 2022 — Сергей Сидоренко