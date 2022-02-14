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Украину на этой неделе посетят главы МИД Италии и Британии

Понедельник, 14 февраля 2022, 15:22

В Украину с официальными визитами приедут министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо и глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Об этом говорится в заявлении МИД, пишет "Европейская правда".

Луиджи ди Майо приедет в Киев 15 февраля, а Трасс – 17-18 февраля. Глава МИД Британии должна была посетить Киев еще в начале февраля, но заболела коронавирусом.

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Трасс 10 февраля ездила в Москву и на пресс-конференции поспорила с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о том, как понимать размещение около 100 000 российских военных недалеко от украинской границы.

Кроме того, 16 февраля Украину посетит спикер Сейма Польши Томаш Гродский.

"В предыдущие недели состоялось беспрецедентное количество таких визитов мировых лидеров и иностранных топ-чиновников. Киев превратился в центр тяготения международной политики. На этой неделе мы продолжаем принимать иностранных гостей. Это важный элемент нашей стратегии сдерживания России от дальнейшего обострения ситуации. Благодарен нашим партнерам за поддержку Украины в это напряженное время", - отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Как известно, в понедельник в Киев с визитом приехал канцлер Германии Олаф Шольц.

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Италия Великобритания

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