Столтенберг: заявления РФ вызывают осторожный оптимизм, но признаков деэскалации на местах нет

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об осторожном оптимизме в связи с заявлениями России о готовности к продолжению диалога, но, по его словам, признаков деэскалации на местах пока нет.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал накануне заседания министров обороны стран НАТО.

"Заявления России о готовности продолжать диалог дают повод для осторожного оптимизма, но пока мы не видим признаков деэскалации на местах.

Пока мы не видим никаких признаков уменьшения присутствия на украинских границах", – сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО продолжит отслеживать ситуацию с присутствием российских войск на границах.

Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба хочет увидеть доказательства отвода российских войск и только тогда можно будет говорить о деэскалации.

В Минобороны РФ во вторник заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учебы в пункты базирования по железной дороге и автомобильному транспорту.

В то же время, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что российские военные продолжают обучение на ряде направлений.