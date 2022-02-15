Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Столтенберг: заявления РФ вызывают осторожный оптимизм, но признаков деэскалации на местах нет

Вторник, 15 февраля 2022, 14:11

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об осторожном оптимизме в связи с заявлениями России о готовности к продолжению диалога, но, по его словам, признаков деэскалации на местах пока нет.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал накануне заседания министров обороны стран НАТО.

"Заявления России о готовности продолжать диалог дают повод для осторожного оптимизма, но пока мы не видим признаков деэскалации на местах.

Пока мы не видим никаких признаков уменьшения присутствия на украинских границах", – сказал Столтенберг.

 По его словам, НАТО продолжит отслеживать ситуацию с присутствием российских войск на границах.

Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба хочет увидеть доказательства отвода российских войск и только тогда можно будет говорить о деэскалации.

В Минобороны РФ во вторник заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учебы в пункты базирования по железной дороге и автомобильному транспорту.

В то же время, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что российские военные продолжают обучение на ряде направлений.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Альянс Российский кризис

Статьи

"Молдавская угроза": возможно ли нападение РФ на Украину с территории Приднестровья

С войсками РФ в Приднестровье часто связывают жесткие или даже апокалиптические сценарии для юга Украины и Одесской области (укр.)
15 февраля 2022 — Артем Филипенко, Сергей Сидоренко

Не так, как в Украине: при каких обстоятельствах США эвакуировали свои посольства

Ни в одной другой стране мира, даже там, где идут вооруженные столкновения, не было сценария эвакуации дипмиссий, подобного нынешнему украинскому (укр.)
14 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

На грани раскола: как судебная реформа и критика ЕС рассорили польские власти

Польская правящая партия пошла на углубление конфликта с президентом Анджеем Дудой. Выльется ли этот конфликт в полноценный политический кризис?
14 февраля 2022 — Станислав Желиховский , Юрий Панченко