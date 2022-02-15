МИД: признание Россией "ЛДНР" будет означать ее сознательный выход из Минских соглашений

МИД Украины заявил, что признание Россией независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей будет ее осознанным выходом из Минских договоренностей.

Об этом "Европейской правде" сообщил представитель МИДа.

"Позиция Украины остается неизменной: признание Россией т.н. "ЛДНР" будет означать ее сознательный выход из Минских договоренностей. Такой шаг нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию, над продвижением которого сейчас активно работают Украина и ее партнеры", - заявили в МИД.

В ведомстве утверждают, что признание так называемых "ЛДНР" не будет иметь никаких правовых последствий.

"России не удастся выдать российскую оккупационную администрацию на временно оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях за "независимые субъекты", равно как и скрыть свое участие как стороны вооруженного конфликта на Донбассе", - говорится в заявлении.

В то же время, по словам МИД, поддержка президентом России постановления Госдумы РФ будет иметь гораздо более широкие разрушительные последствия для международного правопорядка и глобальной архитектуры безопасности.

"Призываем Москву занять конструктивную позицию для достижения прогресса в рамках существующих переговорных форматов. В противном случае Россия будет нести полную ответственность за разрушение Минских договоренностей и процесс мирного урегулирования вооруженного конфликта", - заявили в МИД.

Государственная дума России 15 февраля проголосовала за то, чтобы направить обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Украины ОРДЛО.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что если Россия признает "независимыми" оккупированные районы ОРДЛО, это создаст дополнительные территориальные претензии к Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что признание "ЛДНР" станет очередным нарушением территориальной целостности Украины и Минского права и подрывом Минских соглашений.

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