Некоторые лидеры ЕС призывают к санкциям в случае признания Россией ОРДЛО - Маасикас

Некоторые лидеры Евросоюза призывают к санкциям в случае, если РФ признает "независимость" т. н. Л/ДНР.

Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

"Есть определенные разговоры об этом. Я видел, что некоторые лидеры ЕС призывают к санкциям также в случае, если это признание произойдет. Но я хочу подчеркнуть, что этого пока не произошло", - сказал Маасикас после церемонии возложения цветов к Стене памяти. в Киеве в среду.

Дипломат отметил, что признание РФ так называемых республик означало бы дальнейшие территориальные претензии к Украине.

"Прежде всего, решение еще не было принято. Но речь идет о размахивании еще одним оружием, демонстрации, что "мы готовы сделать и это". Конечно, признание так называемых республик означало бы дальнейшие территориальные претензии к Украине, поскольку вы знаете, как эти две так так называемые республики рассматривают свою территорию", - объяснил Маасикас.

Отвечая на вопрос о возможности введения санкций в связи с паспортизацией Россией населения на оккупированных территориях, посол отметил, что ЕС постоянно обращал внимание всех на то, что эти цели РФ, по крайней мере, противоречат духу Минских соглашений.

"ЕС постоянно обращал внимание всех, что эти цели, по крайней мере, противоречат духу Минских соглашений, что это не помогает и что это неблагоприятная практика", - рассказал он.

Маасикас подчеркнул, что если и есть одна вещь, которой достиг президент Путин своими действиями, это невиданное единство западного мира.

"Вы только что видели всех послов ЕС, которые возлагали цветы в память о жертвах этой войны, агрессии. Я никогда не видел столь хорошей координации не только между странами-членами ЕС и институтами ЕС, но и между ЕС и его трансатлантическими партнерами и Соединенным Королевством. Если и есть одна вещь, которой достиг президент Путин, то это невиданное единство западного мира", - подытожил глава представительства ЕС.

Напомним, президент РФ Владимир Путин избежал четкого ответа на вопрос, планирует ли признать независимость самопровозглашенных "республик" на Донбассе.

МИД Украины заявил, что этот шаг будет сознательным выходом из Минских договоренностей.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что признание Россией "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей будет означать остановку переговорного процесса на основе Минских договоренностей.

Госдума России 15 февраля проголосовала за то, чтобы направить обращение к президенту с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

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