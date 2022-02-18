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РФ по сравнению с 30 января почти удвоила число войск у границы Украины – США

Пятница, 18 февраля 2022, 14:30

Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявляет, что Россия сосредоточила вблизи Украины 169-190 тысяч военных.

Об этом говорится в заявлении Соединенных Штатов ко встрече по Венскому документу, сообщает "Европейская правда".

"Мы оцениваем, что Россия, вероятно, собрала от 169 000 до 190 000 личного состава в Украине и вблизи нее по сравнению с примерно 100 000 на 30 января. Эта оценка включает в себя воинские части вдоль границы, в Беларуси и в оккупированном Крыму; Нацгвардию РФ; и другие подразделения внутренней безопасности, дислоцированные в этих районах, и руководимые Россией силы на востоке Украины", - заявил Карпентер.

По его словам, в то время как Россия пытается приуменьшить или обмануть мир своей наземной и воздушной подготовки, российские военные анонсировали широкомасштабные военно-морские учения в Черном море, Балтийском море и Арктике.

"Россия публично заявила, что только в учениях в Черном море принимают участие более 30 кораблей, и мы считаем, что десантные корабли Северного и Балтийского флотов были направлены в Черное море для пополнения местных сил", - говорится в заявлении США.

По словам посла, сейчас наблюдается самая значительная военная мобилизация в Европе со Второй мировой войны.

"Однако Российская Федерация отсутствует на сегодняшнем важном совместном заседании и отказывается пролить свет на беспрецедентное наращивание военной силы. Прошение о разъяснении своих военных действий согласно Венскому документу, который, напомню, является механизмом, на который Москва добровольно подписалась, она охарактеризовала как "провокацию" – отметил Карпентер.

Как сообщалось, ОБСЕ в пятницу проведет специальное заседание по запросу Украины из-за необычной военной активности РФ у ее границ. РФ от участия отказалась.

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США ОБСЕ Российский кризис

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