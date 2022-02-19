Украине необходимо дать перспективу вступления в ЕС и НАТО как ответ России - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что называние Западом возможных дат нападения РФ не является реальной помощью Украине.

Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Чтобы действительно помочь Украине, не нужно постоянно говорить о датах вероятного вторжения. Мы будем защищать свою землю и 16-го февраля, и 1-го марта, и 31-го декабря. Нам намного важнее другие даты", - заявил он, отметив, что ждет от Запада решений, позволяющих приблизить даты вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

В том числе, по мнению президента, ЕС должен предоставить Украине официальную перспективу членства.

"8 лет назад (во время Революции достоинства – ЕП) украинцы сделали свой выбор, многие отдали за него жизнь. Неужели через 8 лет после этого Украина должна постоянно призывать к признанию европейской перспективы?", – задал он риторический вопрос.

Зеленский напомнил, что РФ своей агрессией пытается остановить движение Украины в ЕС и уступки России здесь недопустимы.

"С 2014 года РФ убеждает, что мы выбрали ложный путь, что в Европе нас никто не ждет. Разве не Европа должна постоянно говорить и доказывать действиями, что это неправда? Почему мы избегаем этого вопроса? Разве Украина не заслуживает прямых, честных ответов?" "

Он также призвал НАТО обозначить возможные даты вступления в Альянс.

"Нам говорят - "дверь открыта". Но пока "посторонним вход запрещен". Если не все члены Альянса хотят нас видеть, или все члены Альянса не хотят нас видеть - скажите честно. Открытая дверь - это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами не закрытые вопросы", - заявил президент

"Лучшее время (дать ответ Украине - ЕП) ближайший саммит в Мадриде", - добавил Зеленский.

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