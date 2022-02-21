Пакет санкций ЕС в случае вторжения включает "Северный поток-2" – канцлер Австрии

Пакет санкций, подготовленный Европейским Союзом на случай вторжения России в Украину, включает меры против газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил в понедельник канцлер Австрии Карл Нехаммер, его цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

"Тогда (в случае вторжения России) сертификация (газопровода) будет приостановлена. В этом нет никаких сомнений. Поэтому это означает, что "Северный поток-2" является частью санкций", - сказал Нехаммер на пресс-конференции в понедельник.

Нехаммер добавил, что подготовленные Евросоюзом санкции могут быть "активированы одним нажатием кнопки", а обход этих санкций "невозможен" или "по возможности усложнен" благодаря хорошей подготовке Еврокомиссии, добавляет австрийское издание Der Standard.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли активирован режим санкций, если Путин признает независимость ОРДЛО, Нехаммер сказал, что "режим санкций согласовывается в рамках Европейского Союза, поэтому я прошу у вас понимания, что здесь не будет отдельных мнений".

До этого от европейских политиков также раздавались заявления о возможности остановки проекта "Северный поток-2" в случае нападения РФ на Украину.

Глава МИД Германии Анналена Бербок говорила, что в случае российского вторжения газопровод "Северный поток-2" может попасть под санкции Запада.

О том, что газопровод "Северный поток-2" не будет запущен в работу, говорил и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.