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Байден проводит встречу по России и Украине с командой по нацбезопасности

Понедельник, 21 февраля 2022, 19:38

Президент США Джо Байден в понедельник проводит встречу по России и Украине со своей командой по национальной безопасности.

Об этом, как пишет Европейская правда со ссылкой на агентство Reuters, сообщил представитель Белого дома на условиях анонимности.

Представитель Белого дома рассказал о встрече после того, как очевидец агентства видел, как госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США, прибыли в Белый дом.

Украина обратилась в Совбез ООН из-за шага России к признанию ОРДЛО

Встреча в Вашингтоне проходит в то время, как президент России Владимир Путин взвешивает просьбы главарей ОРДО и ОРЛО о признании территорий независимыми.

В понедельник члены Совбеза РФ на камеру высказались за признание независимости оккупированных регионов, Путин заявил, что примет решение 21 февраля.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что если Кремль признает независимость ОРДЛО, то закроет двери для дипломатии и создаст повод для войны.

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Российский кризис Байден США

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