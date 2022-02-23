Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Испания рекомендует гражданам временно покинуть Украину

Среда, 23 февраля 2022, 18:54

Испания рекомендовала своим гражданам как можно скорее временно покинуть Украину, учитывая ухудшение ситуации в сфере безопасности.

Об этом заявил в среду министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы рекомендуем временно покинуть страну как можно скорее и рекомендуем не ездить в Украину ни при каких обстоятельствах", - сказал Альбарес парламентскому комитету.

Министр отметил, что в Украине остаются 334 испанца по сравнению с 445 несколько недель назад, когда начался российский кризис.

Как сообщалось в среду, посольство Финляндии в Киеве сократило количество услуг и временно перевело работников во Львов. Министерство иностранных дел Финляндии также призвало своих граждан немедленно покинуть Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Российский кризис Испания

Статьи

Война без посольства: что означает и на что повлияет расторжение дипотношений Украины и РФ

В мире есть немало примеров разрыва дипломатических отношений, в том числе в результате войны, в том числе с Россией. Разберемся, что это означает...
23 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

На пороге новой системы безопасности. Что может измениться в мире после наступления Путина

Результатом нынешнего кризиса может стать реорганизация евроатлантической системы безопасности, которая, однако, не должна привести к восстановлению влияния России в Восточной Европе (укр.)
23 февраля 2022 — Татьяна Сидорук, для Европейской правды

Минск-3, мягкие санкции и другие последствия "независимости" оккупированного Донбасса

Какие последствия будет иметь признание РФ "независимости" оккупированных ею территорий на Востоке Украины? Снижение рисков нападения на Киев или наоборот?
22 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда