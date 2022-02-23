Испания рекомендует гражданам временно покинуть Украину

Испания рекомендовала своим гражданам как можно скорее временно покинуть Украину, учитывая ухудшение ситуации в сфере безопасности.

Об этом заявил в среду министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы рекомендуем временно покинуть страну как можно скорее и рекомендуем не ездить в Украину ни при каких обстоятельствах", - сказал Альбарес парламентскому комитету.

Министр отметил, что в Украине остаются 334 испанца по сравнению с 445 несколько недель назад, когда начался российский кризис.

Как сообщалось в среду, посольство Финляндии в Киеве сократило количество услуг и временно перевело работников во Львов. Министерство иностранных дел Финляндии также призвало своих граждан немедленно покинуть Украину.