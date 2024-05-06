Премьер Армении не приедет на "инаугурацию" Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в церемонии "инаугурации" российского правителя Владимира Путина после так называемых "перевыборов".

Как пишет "Европейская правда", об этом в разговоре с журналистами заявил спикер армянского парламента Ален Симонян, сообщает News.am.

На вопрос о том, посетит ли премьер Армении Москву для участия в церемонии, он ответил отрицательно.

"Но я считаю, что мы должны участвовать в заседании ЕАЭС как председательствующая страна".

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Сам Пашинян на днях заявил, что обсуждается его участие в сессии Евразийского экономического союза, но оставил без ответа вопрос об "инаугурации" Путина.

Ранее Чехия и Эстония, а также Латвия подтвердили, что их представители не будут посещать так называемую инаугурацию Владимира Путина 7 мая.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступает против присутствия представителей Евросоюза на церемонии "инаугурации" кремлевского правителя.

В МИД Украины заявили, что не видят оснований для признания главы Кремля Владимира Путина демократически избранным и легитимным президентом России.

После фальсифицированных "выборов" в России Путин потерял легитимность как президент этого государства, поэтому "Европейская правда" больше не употребляет термин "президент" в отношении этого лица. Здесь мы обосновываем и объясняем важность этого изменения.