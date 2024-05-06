На войне в Украине погиб еще один доброволец из Грузии

Боец грузинского добровольческого подразделения "Черный орел" Сосо Гугутишвили погиб на войне в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

В подразделении "Черный орел" сообщили, что Гугутишвили умер в результате боевых действий на направлении Авдеевки.

"Черный орел" выражает соболезнования семье в связи с этой большой потерей. Борьба продолжается до последней капли крови, до последнего вздоха", – говорится в сообщении подразделения.

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ФОТО: СОЦСЕТИ

Многие грузинские добровольцы воюют в Украине с самых первых дней полномасштабного российского вторжения. По неподтвержденной информации, которую приводит "Эхо Кавказа", их количество достигает 1500.

На стороне Украины грузинские бойцы воюют, в частности, в составе четырех подразделений – "Грузинский легион", "Кавказский легион", "Тбилиси" и "Черный орел". С начала полномасштабного вторжения России известно о гибели более 60 грузинских бойцов.

В марте сообщалось, что в боях на востоке Украины погиб немецкий доброволец. Перед тем стало известно о гибели добровольца из Литвы.