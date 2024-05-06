Крупнейшая партия Шотландии выбрала нового лидера, который возглавит региональное правительство

Шотландская национальная партия (ШНП), которая имеет больше всего мест в региональном парламенте, 6 мая избрала лидером многолетнего депутата и бывшего председателя Джона Суинни – он, как ожидается, вскоре займет должность первого министра Шотландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в официальном заявлении ШНП.

60-летнего Суинни выбрали лидером шотландских националистов по умолчанию, поскольку другие вероятные кандидаты не выдвигались или открыто объявили о его поддержке.

Одна из потенциальных претенденток на пост лидера Шотландской национальной партии, экс-министр финансов Шотландии Кейт Форбс еще на прошлой неделе поддержала Суинни. Партийный активист Грэм Маккормик, который планировал выдвигаться, опроверг такие намерения накануне.

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"Для меня большая честь быть избранным лидером ШНП. Я отдам все, что имею, чтобы служить моей партии и моей стране", – написал Джон Суинни в Twitter (X) после объявленного результата.

Ожидается, что на этой неделе шотландский парламент утвердит его в должности первого министра, то есть главы регионального правительства. Для этого достаточно простого большинства голосов.

Напомним, на прошлой неделе на фоне ожидаемого вотума недоверия в отставку ушел глава Шотландской национальной партии и первый министр Хумза Юсаф.

Его правительство, однако, пережило вотум недоверия, вызванный разрывом коалиционного соглашения с "Зелеными" из-за разногласий по климатической политике.