ЕСПЧ вынес очередное решение против Польши из-за проблем с судебной системой

ЕСПЧ по делу фармацевтического производителя против Польши вынес решение в пользу истца и признал нарушение права на справедливый суд из-за того, что палата, принимавшая решения по делу, имела сомнительную беспристрастность и независимость.

Как пишет "Европейская правда", об этом идет речь в сообщении суда от 3 февраля.

Дело Advance Pharma sp. z o.o против Польши является одним из 94 исков против Польши, касающихся разных аспектов реорганизации судебной системы страны после 2017 года.

Истец заявлял, что Гражданская палата Верховного суда, принимавшая апелляционное решение по делу в отношении компании и отклонившая апелляцию, не была "судом, сформированным в соответствии с законодательством" и имела сомнительную беспристрастность и независимость.

Суд признал, что нарушение прав истца возникло в связи с изменениями в польское законодательство, которые позволили прямое или опосредованное вмешательство исполнительной и законодательной ветвей власти в процедуру назначения судей, поэтому легитимность судебных органов с судей, назначенных по новой системе, оказалась скомпрометированной, и Гражданская палата Верховного суда не была "независимым и беспристрастным судом, созданным согласно законодательству" по критериям ЕКПЧ.

"Суд установил, что продолжающаяся деятельность Национального совета судопроизводства, по изменениям в законодательство от 2017 года, и его участие в процедуре назначения судей закрепляет системную проблему, на которую указывает Суд", - говорится в коммюнике.

Суд постановил выплатить компании-истцу 15 тысяч евро моральной компенсации и еще 3 тысяч евро компенсации расходов.

Напомним, в ноябре 2021 года ЕСПЧ вынес решение в пользу двух судей, судившихся с Польшей о нарушении их права на справедливый суд в вопросе назначения на должность.

В июле ЕСПЧ принял подобное решение по иску польской адвоката, которая заявила о нарушении ее права на справедливое судебное разбирательство.