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Ирландские ВВС показали в прицел российский крейсер

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Суббота, 5 февраля 2022, 10:50

Ирландский авиационный корпус в пятницу обнародовал видеокадры с российским военным ракетным крейсером в прицеле.

На это обратил внимание учредитель проекта "InformNapalm" Роман Бурко, сообщает "Европейская правда".

По его словам, 4 февраля телеканал Минобороны России "Звезда" распространил сюжет о военных маневрах Северного флота России. Корреспонденты находились на борту российского военного ракетного крейсера "Маршал Устинов", рассказал Бурко.

Через три часа на официальной странице Ирландского авиационного корпуса было распространено видео без комментариев, на котором держат в прицеле военный корабль. Им оказался тот же крейсер "Маршал Устинов".

Как сообщалось ранее, Россия изменила запланированное место учений своего флота у берегов Ирландии из-за давления ирландских рыболовов, которые не соглашались с проведением маневров в зоне, где они традиционно производят отлов.

Ирландия обращалась в Минобороны РФ с просьбами перенести обучение за пределы исключительной экономической зоны страны.

Вице-премьер Ирландии Лео Варадкар отметил, что время и выбор Россией места учений выглядят как демонстрация силы для Великобритании и Франции.

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Ирландия Россия Российский кризис

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