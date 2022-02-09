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Страны Балтии активировали механизм ОБСЕ из-за войск РФ в Беларуси

Среда, 9 февраля 2022, 19:11

Страны Балтии активировали механизм снижения рисков ОБСЕ из-за наращивания военных сил в Беларуси.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня Литва, Латвия и Эстония активировали механизм снижения рисков Венского документа ОБСЕ в отношении Беларуси в связи с наблюдаемым в стране наращиванием военной мощи. Теперь у Минска есть 48 часов, чтобы ответить", - написал Джозвяк.

В четверг Россия начинает активную фазу масштабных военных учений в Беларуси, которые НАТО назвал крупнейшим развертыванием со времен холодной войны.

Они продлятся до 20 февраля и являются частью наращивания российских войск вблизи Украины, что вызвало опасения надвигающегося вторжения. Кремль заявил, что российские войска вернутся в свои постоянные гарнизоны после окончания учений.

Но в последние месяцы самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко публично предложил разместить российские ядерные ракеты на своей территории. Москва и Минск также согласовали совместную военную доктрину для своего интеграционного проекта "союзного государства". Российские военные самолеты теперь регулярно патрулируют белорусскую границу.

О том, что стоит за такими заявлениями белорусского диктатора и насколько стоит беспокоиться из-за его угроз смотрите в видеоблоге редактора "Европейской правды" Юрия Панченко, а также читайте в его статье Угрозы Лукашенко: что стоит за словами о "ракетных ударах" по Украине.

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Беларусь ОБСЕ

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