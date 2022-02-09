Россия отказалась от участия в Мюнхенской конференции по безопасности
Российские официальные лица не примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 18-20 февраля.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс.
"Безотносительно этого обстоятельства мы вынуждены с сожалением констатировать, что в последние годы конференция все больше трансформируется в такой трансатлантический форум, утрачивая инклюзивность, объективность", - сказала Захарова.
По ее словам, "интерес в Москве к этому мероприятию заметно упал".
Как известно, президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Президента РФ тоже приглашали, но он отказался.
Конференцию посетят более 30 глав государств и правительств, а также более 100 министров и глав многих важнейших международных организаций, таких как ООН, НАТО и ЕС.
Правительственную делегацию Германии возглавит канцлер Олаф Шольц, а США будут представлены мощной делегацией, которая включит представителей как администрации президента, так и Конгресса.
Приезд вице-президентки США Камалы Гаррис пока формально не подтвержден, но организаторы рассчитывают на ее участие. В то же время, источники ЕвроПравды также подтверждают ее запланированное участие.
Из-за пандемии коронавируса размер и площадь конференции были значительно уменьшены, а количество участников, мероприятий, мест и размеров делегаций сократилось на две трети.
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