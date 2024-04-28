Глава МИД Польши не считает, что Путин применит ядерное оружие против Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не видит причин для беспокойства о возможности применения РФ ядерного оружия в Украине.

Об этом он сказал в интервью Bild, сообщает "Европейская правда".

"У нас нет никаких доказательств того, что он (глава Кремля Владимир Путин – Ред.) готовится применить ядерное оружие", – отметил Сикорский.

Польский министр указал, что российский правитель не может единолично принимать решение о ядерном ударе.

Реклама:

"Это не то оружие, которое он может применить, нажав кнопку. Существует обычная цепочка командования от Министерства обороны и Генерального штаба для его использования. Следовательно, он должен убедить своих генералов выполнить такой приказ. Эти генералы знают, что выполнение такого приказа означает стать военным преступником. В этот момент у них будет выбор: либо выполнить такой приказ, либо избавиться от Путина", – сказал Сикорский.

Кроме того, по его словам, США "очень решительно" заявили России, что используют свое конвенционное оружие "для уничтожения любой российской цели на оккупированных территориях Украины", если РФ пойдет на ядерный удар.

"Я думаю, что это сильный фактор сдерживания", – добавил глава МИД Польши.

Ранее Сикорский призвал не считать, что Дональд Трамп в случае потенциальной победы на президентских выборах в США оставит Украину без поддержки и будет играть на руку Кремлю.

Он также выразил надежду, что решение Штатов предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS подтолкнет канцлера Германии все же предоставить Украине ракеты Taurus.